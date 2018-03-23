В Украине замедлилось промпроизводство

Рост промышленного производства в феврале 2018 года составил 1,9% по сравнению с февралем 2017 года. По отношению к предыдущему месяцу промпроизводство упало на 3,5%.

В феврале текущего года промышленное производство увеличилось на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней), и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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Как отмечается, при этом в феврале 2018 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с январем 2018 года.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.

Ранее сообщалось о том, что парламент принял пилотный антирейдерский закон.