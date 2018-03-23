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В Украине замедлилось промпроизводство

Комментариев: 4
Рост промышленного производства в феврале 2018 года составил 1,9% по сравнению с февралем 2017 года. По отношению к предыдущему месяцу промпроизводство упало на 3,5%.
Промпроизводство растет
Промпроизводство растет
Getty Images

В феврале текущего года промышленное производство увеличилось на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней), и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

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Как отмечается, при этом в феврале 2018 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с январем 2018 года.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.

Ранее сообщалось о том, что парламент принял пилотный антирейдерский закон.

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Теги: экономика, промышленность, промпроизводство, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Тан  (аноним)  23.03.2018, 12:12
Оценка:  0
Тан
Продажность бандеровцев не имеет границ...
гость  (аноним)  23.03.2018, 12:08
Оценка:  0
гость
Производство в Украине - это пережиток советского прошлого, все уничтожить, распилить и скакать, скакать, скакать...
гость  (аноним)  23.03.2018, 11:21
Оценка:  0
гость
Промпроизводство в Украине... Это какой-то новый анекдот?
гость  (аноним)  23.03.2018, 11:05
Оценка:  0
гость
Каждый день перемога: замедлилось производство, уменьшилось население, кото то убили, повысились цены, подписал гарант закон о платных дорогах.... Продажных нациков осталось около 30 млн, при плохом Яныке было 42 млн, до 2030 года задача власти 20 млн оставить вас продажных как обслуживающий класс
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