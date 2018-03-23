Китай подготовил ответные меры США на пошлины
Министерство коммерции Китая в пятницу, 23 марта, опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве ответных мер на введенные американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.
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На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, орехов, женьшеня, бесшовных стальных труб и некоторой другой продукции. Всего в список входит 120 наименований, импорт которых в 2017 году достиг 977 миллионов долларов.
На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт восьми видов товаров, в том числе свинины, продуктов из нее, переработанного алюминия, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов.
Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, согласно которому импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, а алюминий - в 10%.
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