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Китай подготовил ответные меры США на пошлины

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Пекин объявил, что рассматривает возможность повышения пошлин на ряд импортируемых из США товаров, чтобы сбалансировать ущерб от налога на сталь и алюминий.
На первом этапе пошлины планируют повысить на 15%
На первом этапе пошлины планируют повысить на 15%
Getty Images

Министерство коммерции Китая в пятницу, 23 марта, опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве ответных мер на введенные американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

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На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, орехов, женьшеня, бесшовных стальных труб и некоторой другой продукции. Всего в список входит 120 наименований, импорт которых в 2017 году достиг 977 миллионов долларов.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт восьми видов товаров, в том числе свинины, продуктов из нее, переработанного алюминия, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, согласно которому импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, а алюминий - в 10%.

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Теги: США, Китай, торговля, Пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.03.2018, 10:56
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гость
гость (аноним) 23.03.2018, 10:45 потому что свидомые мрази - это продажные свиньи, которые за деньги в ущерб себе работают. Самая продажная нация в мире
гость  (аноним)  23.03.2018, 10:45
Оценка:  0
гость
Я же говорил что от китов ответка не заставит долго ждать, и только украинцы молча сглотнут такое свинство от США.
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