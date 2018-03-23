Валюта в обменниках перед выходными подешевела

В столичных обменниках по состоянию на утро пятницы доллар подешевел на 3 копейки в продаже, и на 7 копеек в покупке. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и понизился на 4 копейки в продаже.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков сегодня, 23 марта, понизился по сравнению с прошлым днем на 3,64 коп. до 26,4191 UAH/USD, курс покупки - на 7,79 коп. до 26,0648 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Читай также: Курсы валют НБУ на 23.03.2018

Как отмечается, средний курс покупки евро понизился на 9,18 коп. до 32,0458 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,67 коп. до 32,6833 UAH/EUR.