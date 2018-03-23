НБУ за год утилизировал банкнот на 48 млрд гривен
Национальный банк Украины в прошлом году утилизировал изношенных и поврежденных гривневых купюр на 48,35 млрд гривен. Об этом сообщили в НБУ, пишет УНН.
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"В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5 млн гривен", - говорится в сообщении.
В частности, изъяты деньги таких номиналов:
1 грн – 83,4 млн шт. на сумму 83,4 млн грн;
2 грн – 63 млн шт. на сумму 125,9 млн грн;
5 грн – 77,5 млн шт. на сумму 387,4 млн грн;
10 грн – 85,1 млн шт. на сумму 850,7 млн грн;
20 грн – 71,7 млн шт. на сумму 1 434,6 млн грн;
50 грн – 128,6 млн шт. на сумму 6 430,9 млн грн;
100 грн – 129,8 млн шт. на сумму 12 984,5 млн грн;
200 грн – 96,7 млн шт. на сумму 19 335,2 млн грн;
500 грн – 13,4 млн шт. на сумму 6 722,8 млн грн.
Как отмечается, изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
Напомним, в январе 16 банков получили убыток.
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