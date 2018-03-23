Больше всего украинцы тратят на еду - Госстат
Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания. Это следует из отчета Государственной службы статистики.
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Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Госстат отмечает, что расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.
На четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак, которые в прошлом году превысили 146 млрд грн. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, отмечает Госстат.
Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.
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