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Больше всего украинцы тратят на еду - Госстат

Комментариев: 3
Расходы на продукты питания составляют почти половину от всех расходов граждан Украины.
Расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов
Расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов
depositphotos.com

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания. Это следует из отчета Государственной службы статистики.

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Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Госстат отмечает, что расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

На четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак, которые в прошлом году превысили 146 млрд грн. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, отмечает Госстат.

Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.

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Теги: Госстат, украина, еда, траты
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  23.03.2018, 19:00
Оценка:  0
русский
А вот мы тратим 90 % на стекломой и боярышник бля! Остальное на культурный отдых, вот так скакуны!
гость  (аноним)  23.03.2018, 18:21
Оценка:  0
гость
Рабы: похавать хоть, да чтобы крыша над головой была, и доехать на работу. Вышел новый гольф 6 и обновленная тайота камри, тур в Париж, новые квартиры от укр буд, смотрят украинцы по телеку и только мечтают... С экономикой почти как во Франци на 91год, докатились до такой нещеты...
Сыроешка    23.03.2018, 17:51
Оценка:  0
Сыроешка
Нет слов! А не от того такой процент,что зарплаты и пенсии мизерные,а коммуналка огромная.А цены на продукты на сколько выросли?
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