Больше всего украинцы тратят на еду - Госстат

Расходы на продукты питания составляют почти половину от всех расходов граждан Украины.

Расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов depositphotos.com

Самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания. Это следует из отчета Государственной службы статистики.

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Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Госстат отмечает, что расходы на продукты питания составляют 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.



На четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак, которые в прошлом году превысили 146 млрд грн. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения, отмечает Госстат.

Ранее сообщалось о том, что украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе.