Украинцы тратят на алкоголь и сигареты больше, чем на здоровье

На алкоголь и табак украинцы потратили за прошлый год 146 млн гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает ТСН.

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Как стало известно, самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них они тратят 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Статистика без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.

Напомним, в Киеве запретили продавать пиво в МАФах.