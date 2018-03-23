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Украинцы тратят на алкоголь и сигареты больше, чем на здоровье

Комментариев: 3
На алкоголь и табак украинцы потратили за прошлый год 146 млн гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.
Украинцы много тратят на вредные привычки
Украинцы много тратят на вредные привычки
depositphotos.com

Украинцы тратят больше денег на вредные привычки, чем на здравоохранение, образование, одежду, развлечения и отдых. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает ТСН.

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Как стало известно, самой большой статьей расходов украинцев являются продукты питания, на них они тратят 42,1% от всех расходов. На втором месте оплата коммунальных платежей, на третьем - расходы на транспорт.

А на четвертом месте оказались расходы на алкоголь и табак. На них в прошлом году украинцы потратили более 146 миллиардов гривен. Это больше, чем затраты на здоровье, одежду, предметы домашнего обихода, отдых и развлечения.

Статистика без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь.

Напомним, в Киеве запретили продавать пиво в МАФах.

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Теги: алкоголь, здоровье, сигареты, отдых, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МаксимУм    23.03.2018, 13:43
Оценка:  0
МаксимУм
Просто на остальное денег не остаётся... Еда - половина, коммуналка ещё треть...
гость  (аноним)  23.03.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
Що, настий глоду подорощав? А окурки бабки стаканами как семечки продают!
Dimon-111    23.03.2018, 13:06
Оценка:  0
Dimon-111
А если заболеем так сразу Супрун виновата
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