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Газ подешевеет через два года – Гройсман

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Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс. Это ориентировочно должно произойти в 2020 году.
Газ для украинцев подешевеет не раньше 2020 года
Газ для украинцев подешевеет не раньше 2020 года
depositphotos.com

Цена на газ для потребителей в Украине может быть снижена лишь тогда, когда страна перестанет его импортировать. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

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"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

"Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК Нафтогаз Украины является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.

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Теги: газ, цены, Импорт, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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