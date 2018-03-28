ЕС одобрил помощь Греции на 6,7 млрд евро

Средства предназначены для обслуживания кредитов, а также создание резервного запаса.

Греция получает международную финансовую помощь с 2010 года depositphotos.com

Европейский стабилизационный фонд (ESM) одобрил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 6,7 млрд евро, передает DW.

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На сайте ESM сообщает, что решение было принято после того, как греческое правительство выполнило необходимые реформы и приняло необходимые меры экономии.

Первая часть транша - 5,7 млрд евро - будет перечислена 28 марта, выплата оставшейся суммы ожидается в мае. Средства предназначены для обслуживания кредитов, а также создание резервного запаса.

С учетом четвертого транша общая сумма финансовой поддержки Афинам, одобренной ESM составит 46 млрд евро.

При этом общий объем третьего пакета помощи Греции составляет 86 млрд евро. Глава стабилизационного фонда ESM Клаус Реглинг выразил уверенность в том, что Греция покинет программу фонда в августе 2018 года. Условием для этого является осуществление Афинами остальных реформ, отметил глава ESM.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Греции вырос до 326 миллиардов евро.