Банк Порошенко подал в суд на НБУ

Cуд открыл производство по иску Международного инвестиционного банка к НБУ.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом пишет Finbalance.



На каком именно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.

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Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ “с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия“.



Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Ранее сообщалось о том, что банк Порошенко и Кононенко активно кредитует бизнес акционеров.