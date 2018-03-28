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Банк Порошенко подал в суд на НБУ

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Cуд открыл производство по иску Международного инвестиционного банка к НБУ.
Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску
Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску
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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом пишет Finbalance.

На каком именно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется.

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Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ “с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия“.

Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Ранее сообщалось о том, что банк Порошенко и Кононенко активно кредитует бизнес акционеров.

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Теги: порошенко, суд, банк, нбу
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Источник: Liga.net

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гость  (аноним)  28.03.2018, 19:02
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гость
Порошенко - честный человек.Он, как обещал, продал бизнес и закончил войну против Донбасса
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