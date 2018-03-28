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Более тысячи украинцев показали миллионные доходы

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Доход свыше миллиона гривен задекларировали более тысячи украинцев. Большая часть самых богатых украинцев находятся в Киеве – 409 человек, или почти 40% от общего количества.
Большинство миллионеров зарегистрировались в Киеве
Большинство миллионеров зарегистрировались в Киеве
depositphotos.com

С начала декларационной кампании в Украине доходы свыше 1 млн гривен задекларировал 1061 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы.

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“Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларированы 1061 гражданином, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона гривен доходов, учитывается в Киеве - 409 человек, или почти 40% от общего количества.

Согласно оперативным данным, большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд гривен; от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд гривен; при получении других доходов - 2,1 млрд гривен и при получении иностранных доходов - 400,6 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что 57 украинских чиновников задекларировали биткоины.

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Теги: миллионеры, декларация, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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allx    28.03.2018, 14:57
Оценка:  +3
allx
"Отмечается, что наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона гривен доходов, учитывается в Киеве - 409 человек" - и не трудно догадаться, что все они работают на Грушевского и Банковой, а так как всего 409 человек - значит свои доходы не все задекларировали...
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