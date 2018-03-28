Кабмин решил не повышать до лета цены на газ для населения - СМИ
В среду, 28 марта, Кабмин продлил на 2 месяца действие специальных обязательств Национальной акционерной компании Нефтегаз Украины и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Текст соответствующего решения Кабмина опубликовали Українські новини.
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Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.
Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.
Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс куб м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс куб м.
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