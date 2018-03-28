Кабмин решил не повышать до лета цены на газ для населения - СМИ

Действующие тарифы на газ продлены до 1 июня 2018 года. Для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов цена составляет 6 958 гривен за тысячу куб м.

В среду, 28 марта, Кабмин продлил на 2 месяца действие специальных обязательств Национальной акционерной компании Нефтегаз Украины и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Текст соответствующего решения Кабмина опубликовали Українські новини.

Читай также: Газ подешевеет через два года – Гройсман

Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс куб м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс куб м.