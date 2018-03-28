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Кабмин решил не повышать до лета цены на газ для населения - СМИ

Комментариев: 1
Действующие тарифы на газ продлены до 1 июня 2018 года. Для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов цена составляет 6 958 гривен за тысячу куб м.
Кабмин продлил цену на газ для населения
Кабмин продлил цену на газ для населения
depositphotos.com

В среду, 28 марта, Кабмин продлил на 2 месяца действие специальных обязательств Национальной акционерной компании Нефтегаз Украины и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен. Текст соответствующего решения Кабмина опубликовали Українські новини.

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Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс куб м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс куб м.

ukranews.com
 
Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.
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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, тарифы, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.03.2018, 15:45
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гость
Вот только МВФ и ЕС считают по-другому...Так что несмотря на обещания цены все одно повысят!
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