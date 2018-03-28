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США нарастили экспорт сжиженного газа почти в четыре раза

Комментариев: 3
Главными покупателями американского газа стали Мексика, Китай, Южная Корея и Европа. США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром.
Американский газ постепенно будет вытеснять в Европе российский
Американский газ постепенно будет вытеснять в Европе российский
depositphotos.com

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2017 году составил 55 млн кубометров в сутки по сравнению с 14,1 млн кубометров в 2016 году. Об этом сообщает Управление энергетической информации США (EIA) в среду, 28 марта.

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Существенный рост поставок связан с расширением экспортных мощностей. Были запущены проекты Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта по экспорту СПГ.

Также в прошлом году США существенно расширили географию экспортных поставок – до 25 направлений. При этом 53% сжиженного газа ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Европа в целом стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США.

Доля спотовых продаж американского СПГ составила около 60% в 2017 году. Согласно прогнозу EIA, США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

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Теги: Европа, газ, США, Китай, Мексика, экспорт, СПГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.03.2018, 17:46
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А Россия им как кость в горле (х* в сра* ) на европейском рынке, вот и юлят... вплоть до вымышленных хакеров и отравления благопристойных пенсионеров.
гость  (аноним)  28.03.2018, 17:42
Оценка:  0
гость
Да не обращай внимания : Словакия тоже главный экспортер газа в Украину, а месторождений газа нет... Так и австралопитеки - зарегили у себя компании и перепродают газ из санкционных регионов!
PereZX    28.03.2018, 17:01
Оценка:  0
PereZX
А Австралия является крупнейшим экспортером СПГ?
Не знал ))
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