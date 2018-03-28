США нарастили экспорт сжиженного газа почти в четыре раза

Главными покупателями американского газа стали Мексика, Китай, Южная Корея и Европа. США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2017 году составил 55 млн кубометров в сутки по сравнению с 14,1 млн кубометров в 2016 году. Об этом сообщает Управление энергетической информации США (EIA) в среду, 28 марта.

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Существенный рост поставок связан с расширением экспортных мощностей. Были запущены проекты Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта по экспорту СПГ.

Также в прошлом году США существенно расширили географию экспортных поставок – до 25 направлений. При этом 53% сжиженного газа ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Европа в целом стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США.

Доля спотовых продаж американского СПГ составила около 60% в 2017 году. Согласно прогнозу EIA, США к 2020 году станут третьим по величине экспортером СПГ вслед за Австралией и Катаром.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.