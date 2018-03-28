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Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2017

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Правительство утвердило отчет о выполнении государственного бюджета за 2017 год.
Александр Данилюк
Александр Данилюк
facebook.com/o.danyliuk

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении госбюджета за 2017 год. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в Facebook.

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“…нам удалось обеспечить финансовой поддержкой роста заработных плат, выделить 144,4 млрд грн (4,8% ВВП) на оборону и безопасность страны, ввести пенсионную реформу и повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, профинансировать ремонт дорог, повысить зарплату учителям и т.д. Кроме того, благодаря совместным усилиям всего правительства мы смогли впервые на 100% обеспечить потребности в закупке лекарств. При этом мы продолжили курс на уменьшение дефицита государственного бюджета, который в 2017 году был удержан в пределах согласованного с МВФ и в пределах утвержденного законом предельного объема. Фактический дефицит бюджета-2017 составил 47,9 млрд грн, или 1,6% ВВП против утвержденного 2,7% ВВП“, - отметил Данилюк.

Он напомнил также, что Украина в прошлом году разместила гособлигации на $3 млрд.

Ранее сообщалось о том, что Минфин определился с судьбой четырех госбанков.

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Теги: госбюджет, кабмин
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Источник: Liga.net

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