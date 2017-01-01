Госстат сообщил о росте зарплат

Реальная зарплата в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 10,5%.

Средняя номинальная заработная в Украине в феврале составляла 7 828 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, по сравнению с январем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) - на 26,1%.

Реальная заработная плата в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 10,5%, а по сравнению с январем - на 0,6%.

Самый высокий уровень зарплат отмечен в Киеве - 12 124 грн, самый низкий уровень в Черновицкой области - 6 120 грн.

Ранее сообщалось о том, что делать при невыплате зарплаты.