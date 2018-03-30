Украина увеличила экспорт грибов в 12 раз

Крупнейшими покупателями украинских грибов в прошлом году были Молдова, Беларусь и Румыния. Украина сформировала положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции.

В 2017 году Украина экспортировала 533 тонны шампиньонов на $480 тысяч, что в 12,5 раз больше, чем в предыдущем периоде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

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Крупнейшими покупателями украинских грибов были Молдова (443 тонны на $382 тыс.), Беларусь (85,4 тонн на $ 87,1 тыс.) и Румыния (1 тонна на $1,5 тыс.).

Также украинские шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие страны.

В 2017 году было импортировано в Украину шампиньонов 0,45 тонны на $0,6 тысячи, в результате чего сформировано положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции в $479 тысяч, – заявили в министерстве.

В 2016 году Украина поставила на внешние рынки 42,6 тонны шампиньонов на $37,8 тыс.

Ранее сообщалось о том, что Украина впервые экспортировала в ЕС спирт и грибы.