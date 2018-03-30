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Украина увеличила экспорт грибов в 12 раз

Комментариев: 2
Крупнейшими покупателями украинских грибов в прошлом году были Молдова, Беларусь и Румыния. Украина сформировала положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции.
Украина резко увеличила экспорт шампиньонов
Украина резко увеличила экспорт шампиньонов
depositphotos.com

В 2017 году Украина экспортировала 533 тонны шампиньонов на $480 тысяч, что в 12,5 раз больше, чем в предыдущем периоде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

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Крупнейшими покупателями украинских грибов были Молдова (443 тонны на $382 тыс.), Беларусь (85,4 тонн на $ 87,1 тыс.) и Румыния (1 тонна на $1,5 тыс.).

Также украинские шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие страны.

В 2017 году было импортировано в Украину шампиньонов 0,45 тонны на $0,6 тысячи, в результате чего сформировано положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции в $479 тысяч, – заявили в министерстве.

В 2016 году Украина поставила на внешние рынки 42,6 тонны шампиньонов на $37,8 тыс.

Ранее сообщалось о том, что Украина впервые экспортировала в ЕС спирт и грибы.

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Теги: Украина, грибы, экспорт, сальдо, гриб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 12:57
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гость
Даже в прифронтовое Курахово выезжаешь и уже в этом полуселе цивилизации больше. За Киев, Одессу даже не заикаюсь - то теперь как шикующий Лас-Вегас для дончан ((((((
гость  (аноним)  30.03.2018, 12:55
Оценка:  +2
гость
Зато в Донецке галимые шампиньоны по 200 рублей.
Уроды триколорные, освободили бл... (((((
С средней зарплатой в 5-6 деревянных это них не смешно, это ниже украинской минималки (((((
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