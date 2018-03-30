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Приватизация за год пополнила госбюджет на 3,3 млрд гривен

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За 2017 год Фонд государственного имущества перечислил в госбюджет 5,36 млрд гривен. Из этой суммы 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества.
Фонд госимущества подвел итоги за год
Фонд госимущества подвел итоги за год
depositphotos.com

Фонд государственного имущества в прошлом году перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд гривен. Об у себя в Facebook сообщил его глава Виталий Трубаров.

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По его словам, из этой суммы 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества, которые стали крупнейшими за последние 5 лет.

Кроме того, 1,06 млрд гривен был получен от сдачи в аренду объектов госсобственности.

Также перечислено дивидендов и части чистой прибыли в сумме 0,93 млрд гривен.

Одним из самых главных итогов работы ФГИ в прошлом году Трубаров назвал подготовку закона о приватизации, принятого парламентом в этом году.

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“Считаю, что одним из главных итогов работы Фонда стала подготовка новой законодательной базы для проведения приватизации по совершенно новым принципам и подходам, что создало предпосылки успешных продаж объектов уже в этом году“, - отметил он.

Напомним, президент Петр Порошенко 2 марта подписал новую редакцию закона О приватизации государственного и коммунального имущества.

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Теги: приватизация, аренда, Госбюджет, Фонд госимущества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 15:58
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Оказывается есть еще что дерибанить... А говорили Янык все спустил...
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