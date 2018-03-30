Приватизация за год пополнила госбюджет на 3,3 млрд гривен
Фонд государственного имущества в прошлом году перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд гривен. Об у себя в Facebook сообщил его глава Виталий Трубаров.
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По его словам, из этой суммы 3,38 млрд гривен составили поступления от приватизации госимущества, которые стали крупнейшими за последние 5 лет.
Кроме того, 1,06 млрд гривен был получен от сдачи в аренду объектов госсобственности.
Также перечислено дивидендов и части чистой прибыли в сумме 0,93 млрд гривен.
Одним из самых главных итогов работы ФГИ в прошлом году Трубаров назвал подготовку закона о приватизации, принятого парламентом в этом году.
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“Считаю, что одним из главных итогов работы Фонда стала подготовка новой законодательной базы для проведения приватизации по совершенно новым принципам и подходам, что создало предпосылки успешных продаж объектов уже в этом году“, - отметил он.
Напомним, президент Петр Порошенко 2 марта подписал новую редакцию закона О приватизации государственного и коммунального имущества.
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