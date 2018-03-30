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Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку России

Комментариев: 2
Президент Беларуси намерен "капитально обсудить" все вопросы с Владимиром Путиным. Белорусы "делают доброе дело" для России и "на коленях постоянно стоят", считает Лукашенко.
Лукашенко посоветовал бизнесу искать другие рынки
Лукашенко посоветовал бизнесу искать другие рынки
Getty Images

Белорусские предприниматели должны искать новые рынки для экспорта продуктов из-за проблем с поставками в Россию. Такое поручение сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по стране, сообщает его пресс-служба в пятницу, 30 марта.

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Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (Владимиром Путиным – ред.) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – сказал президент Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что если Россия будет "наклонять постоянно непонятно за что" белорусских предпринимателей, то им лучше "искать счастья в другом месте". По его мнению, нельзя на одном рынке все время сидеть.

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", – добавил Лукашенко.

Напомним о том, что ранее Порошенко призвал белорусов строить дороги в Украине.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, Беларусь, экономика, Путин, Лукашенко, бизнес, рынок, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россельхознадзор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 17:43
Оценка:  +1
гость
та понятно, что делать ставку на один российский рынок слишком рискованно.
не понравится что-то царю и бац, Беларусь вдруг по его царскому хотению лишается большой части экспорта.
кому такое надо?
Украина через это уже проходила, еще до военной агрессии России.
гость  (аноним)  30.03.2018, 17:00
Оценка:  -1
гость
Опять бацько погорел на очередных креветках и корчит из себя невинно изобиженого. Ведь ясно ему сказали польсо-белорусские яблоки и пекинская капуста не прокатят, как и укро-белорусская молочка и мясо!
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