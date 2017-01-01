В Украине подорожала бакалейная корзина

В стране на начало года цена бакалейной корзины составляла 213,4 грн, за два месяца стоимость повысилась до 216,7 грн. В то же время подешевели гречка и сахар, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

В Украине стоимость бакалейной корзины за два месяца 2018 года выросла на 3,3 грн - до 216,7 грн. Об этом в пятницу, 30 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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По его словам, на начало этого года цена бакалейной корзины украинца составляла 213,4 грн, а спустя два месяца - 216,7 грн.

“То есть хлеб и бакалея вместе подорожали на 3,3 грн, или 1,5%“, - сообщил Дорошенко.

Так, в сегодняшнюю бакалейную корзину вошли 1 кг пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, 1 кг ржаного хлеба и 0,5 кг батона, 1 кг риса, гречневой и ячневой крупы, пшенки, манки, пшеничной муки, а также макаронных изделий, сахара и литр подсолнечного масла.

“Все виды хлеба подорожали за первые два месяца текущего года от 3% до 4%. В частности, ржаной хлеб подорожал на 3%, пшеничный хлеб - на 3,5%, батон - на 4%. За этот промежуток времени пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 60 коп. и стоит 18,7 грн за кг, пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 50 коп. и его стоимость составляет 14,7 грн за кг, ржаной хлеб - на 50 коп. и продается он в среднем по стране по 15,5 грн за кг, а батон добавил 40 коп. и его цена составляет 10,7 грн за 0,5 кг“, - написал Дорошенко.

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Он добавил, что из бакалеи подешевели гречка и сахар, соответственно на 7,5%, или 1,7 грн и 2%, или 30 коп. На начало марта килограмм гречневой крупы стоил 20,8 грн, а сахара - 15,5 грн.

Больше всего из круп выросли цены на пшенку - на 11%, или 1,7 грн. Также на ячневую крупу - 4%, или 40 коп., макаронные изделия - 4%, или 60 коп., муку пшеничную - 2%, или 20 коп., масло подсолнечное - 1%, или 30 коп., рис - 0,6%, или 10 коп. На начало марта их среднестатистическая стоимость за килограмм составляла: риса - 23,2 грн, пшенки - 16,7 грн, ячневой крупы - 9,9 грн, макарон - 15 грн, муки - 9,6 грн, масла подсолнечного - 34,4 грн за литр.

Ранее сообщалось о том, что Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран.