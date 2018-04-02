МВФ требует пересмотра цены на газ в Украине

Украина в 2016 году согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков, однако так и не выполнила это требование, что заморозило выдачу транша.

Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования. Об этом сказал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters в субботу, 31 марта.

По его словам, Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках программы кредитования.

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“Важно, чтобы цены на газ – и коммунальные тарифы не исключение – определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет“, – сказал Люнгман.

Украина в 2016 году согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков, однако так и не выполнила это требование, что заморозило выдачу транша от Фонда.

“МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования. Украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил не повышать до лета цены на газ для населения. Действующие тарифы на газ продлены до 1 июня 2018 года. Для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов цена составляет 6 958 гривен за тысячу кубометров.