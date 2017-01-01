Дефицит госбюджета в феврале составил 9,5 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 9,5 млрд грн, в то время как местные бюджеты были профицитными.

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 9,5 млрд грн, тогда как дефицит сводного бюджета - 5,2 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем обзоре.



Местные бюджеты в феврале выполнены с профицитом 4,2 млрд грн.

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"Несмотря на квартальную уплату налогов и благоприятную базу сравнения, доходы государственного бюджета увеличились лишь на 7% в годовом измерении. Рост был обеспечен увеличением налоговых поступлений (на 8,3% в годовом измерении), в частности, от НДС", - отмечает НБУ.



Расходы в феврале по сравнению с январем выросли на 41,5%, а в годовом измерении сократились на 2%.

Ранее сообщалось о том, что Минфин определился с судьбой четырех госбанков.