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Дети обязаны платить алименты родителям-пенсионерам - Рева

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Министр соцполитики ссылается на статью 51 Конституции Украины.
Закон предусматривает и "общественно полезные работы"
Закон предусматривает и "общественно полезные работы"
depositphotos.com

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, передает Радио Свобода.

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"Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей", - сказал Рева в эфире программы Свобода в деталях.

"В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей", - добавил он.

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Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев. Кроме того, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобилем, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы много едят.

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Теги: рева, алименты, пенсионеры
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.04.2018, 10:46
Оценка:  +2
гость
А если детей не было и нет, то как быть?
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