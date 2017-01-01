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Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 356 млн грн

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На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 37 неплатежеспособных банков.
Кроме того, 1,28 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков
Кроме того, 1,28 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков
depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 37 неплатежеспособных банков на общую сумму 356,46 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 241,54 млн грн пришлось на права требования по кредитам и 23,88 млн грн - на основные средства банков.

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Кроме того, 1,28 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 26,23 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 63,30 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 0,24 млн грн - от продажи других активов, уточняет ФГВФЛ.

Ранее сообщалось о том, что монетарную политику нужно объяснять народу.

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Теги: фонд гарантирования, продажа, активы, банки
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Источник: Liga.net

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