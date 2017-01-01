Рева: Реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста

Министр социальной политики считает, что пенсионная реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста в Украине на 10 лет.

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет пресс-служба.



“По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу“, - сказал министр.

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Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.

Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы много едят.