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Рева: Реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста

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Министр социальной политики считает, что пенсионная реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста в Украине на 10 лет.
Пенсионный возраст пока повышать не будут
Пенсионный возраст пока повышать не будут
depositphotos.com

Проведенная в Украине пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет пресс-служба.

“По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу“, - сказал министр.

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Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике, отметила пресс-служба.

Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы много едят.

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Теги: рева, пенсионная реформа, пенсионный возраст
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Источник: Liga.net

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