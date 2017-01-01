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Госбюджет получил 343,4 млн грн от аренды госимущества

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ФГИУ за три месяца перечислил в госбюджет 343,37 млн грн от аренды госимущества.
Госбюджет получил 343,4 млн грн от аренды госимущества
depositphotos.com/

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-марте перечислил в государственный бюджет 343,37 млн грн от аренды. Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

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“Фонд государственного имущества обеспечил поступления от аренды государственного имущества в первом квартале на сумму 343,37 млн грн. Это составляет 34,34% от годового плана поступлений средств от аренды“, - написал он.

По словам Трубарова, в прошлом году фонд перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд грн. Поступления от приватизации составили 3,38 млрд грн и стали крупнейшими за последние пять лет.

От аренды государственного имущества в бюджет поступило 1,06 млрд грн, перечислено дивидендов и части чистой прибыли хозяйственных обществ в размере 0,93 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что Минфин определился с судьбой четырех госбанков.

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Теги: госбюджет, имущество, аренда
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Источник: Liga.net

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