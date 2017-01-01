Курс валют на 4 апреля: НБУ ослабил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже 4 апреля повысился на 10 копеек до 26,29 грн/долл, курс в покупке вырос на девять копеек до 26,25 грн/долл.

Национальный банк Украины на 4 апреля 2018 года понизил курс гривны почти на 17 копеек до 26,32 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 3 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2632,9568 гривны (+16,8608);

– 100 евро – 3240,6432 гривны (+17,3513);

– 10 российских рублей – 4,5761 гривны (+0,0093).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек до 26,29 грн/долл, курс в покупке повысился на девять копеек до 26,25 грн/долл.