Курс валют на 4 апреля: НБУ ослабил гривну
Курс доллара на межбанке в продаже 4 апреля повысился на 10 копеек до 26,29 грн/долл, курс в покупке вырос на девять копеек до 26,25 грн/долл.
Национальный банк Украины на 4 апреля 2018 года понизил курс гривны почти на 17 копеек до 26,32 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 3 апреля.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2632,9568 гривны (+16,8608);
– 100 евро – 3240,6432 гривны (+17,3513);
– 10 российских рублей – 4,5761 гривны (+0,0093).
Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек до 26,29 грн/долл, курс в покупке повысился на девять копеек до 26,25 грн/долл.
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