Газпром: Транзит через Украину снизится в 10 раз

Газовый монополист не намерен сотрудничать с Украиной на тех условиях, которые были определены по итогам рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже.

После запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. Об этом сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер, сообщает Интерфакс во вторник, 3 апреля.

По его словам, речь не идет о полном прекращении транзита газа через территорию Украины.

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"Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", – сказал Миллер.

На вопрос об условиях будущего сотрудничества с Украиной, Миллер сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".

Напомним, 21 марта депутаты промышленного комитета Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на газопроводы, которые находятся не на континенте, в том числе - на Северный поток-2.