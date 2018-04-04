США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая

Список импортируемой из Китая продукции, которая может подпасть под дополнительные пошлины, будет рассмотрен после публичного объявления и обсуждения.

Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тысячи товаров из Китая, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины, говорится в пресс-релизе управления.

Читай также: Китай вводит пошлины в отношении США В управлении напомнили, что президент США Дональд Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов в связи с политикой китайских властей, принуждающих американские компании делиться технологиями.