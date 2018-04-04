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США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая

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Список импортируемой из Китая продукции, которая может подпасть под дополнительные пошлины, будет рассмотрен после публичного объявления и обсуждения.
Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов
Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов
depositphotos.com

Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тысячи товаров из Китая, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины, говорится в пресс-релизе управления.

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В управлении напомнили, что президент США Дональд Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов в связи с политикой китайских властей, принуждающих американские компании делиться технологиями.

 
"Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины", - отмечается в сообщении.
 
Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.
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Теги: налоги, США, Китай, торговля, Пошлины, товары, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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