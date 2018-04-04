США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая
Список импортируемой из Китая продукции, которая может подпасть под дополнительные пошлины, будет рассмотрен после публичного объявления и обсуждения.
Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тысячи товаров из Китая, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины, говорится в пресс-релизе управления.
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В управлении напомнили, что президент США Дональд Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов в связи с политикой китайских властей, принуждающих американские компании делиться технологиями.
"Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.
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