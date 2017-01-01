ЕБРР намерен профинансировать до 30 новых проектов в Украине в 2018

Из указанного числа запланированных проектов финансирования три-четыре проекта на 100-200 млн евро ЕБРР намерен реализовать в транспорте и инфраструктуре, заявили в представительстве банка в Украине.

Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2018 году реализовать в Украине около 25-30 новых проектов финансирования. Об этом заявил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции в Киеве в среду, 4 апреля, передает Интерфакс.

"Мы намерены активизировать свое присутствие, и всегда открыты для бизнеса", - заверил он.

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В свою очередь глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт добавила, что из указанного числа три-четыре проекта на 100-200 млн евро будут реализованы в транспорте и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз окажут поддержку малым и средним предприятиям в Украине, Грузии и Молдове на общую сумму 1,15 млрд евро.