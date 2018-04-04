В НАБУ назвали Приватбанк финансовой пирамидой
Приватбанк фактически является финансовой пирамидой, которую выстраивали годами. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, выступая в Раде в среду, 4 апреля, передает ubr.ua.
По его словам, ущерб по делам Приватбанка, который находится в государственной собственности, составляет 150 млрд гривен.
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“Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах антикоррупционного бюро, составляет более 150 млрд гривен. Это то, что было украдено уже после Революции достоинства“, - подчеркнул Сытник.
Как уточнил глава НАБУ, в указанных делах фигурируют как бывшие владельцы Приватбанка, так и сотрудники Национального банка Украины.
“Приватбанк фактически является финансовой пирамидой, которую выстраивали годами“, - заявил Сытник.
Он также добавил, что в рамках открытых уголовных производств будут подготовлены подозрения.
Напомним, ранее международное детективное агентство Kroll провело расследование, в результате которого выяснилось, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации. Это привело к нанесению банку убытков, по меньшей мере, в размере 5,5 млрд долларов.
Ранее сообщалось о том, что НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования.
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