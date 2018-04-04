В НАБУ назвали Приватбанк финансовой пирамидой

Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах НАБУ, составляет более 150 млрд гривен. Это то, что было украдено уже после Революции достоинства, заявил Артем Сытник.

Приватбанк фактически является финансовой пирамидой, которую выстраивали годами. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, выступая в Раде в среду, 4 апреля, передает ubr.ua.

По его словам, ущерб по делам Приватбанка, который находится в государственной собственности, составляет 150 млрд гривен.

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“Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах антикоррупционного бюро, составляет более 150 млрд гривен. Это то, что было украдено уже после Революции достоинства“, - подчеркнул Сытник.

Как уточнил глава НАБУ, в указанных делах фигурируют как бывшие владельцы Приватбанка, так и сотрудники Национального банка Украины.

“Приватбанк фактически является финансовой пирамидой, которую выстраивали годами“, - заявил Сытник.

Он также добавил, что в рамках открытых уголовных производств будут подготовлены подозрения.

Напомним, ранее международное детективное агентство Kroll провело расследование, в результате которого выяснилось, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации. Это привело к нанесению банку убытков, по меньшей мере, в размере 5,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, что НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования.