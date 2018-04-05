Украина и Турция увеличивают вдвое число рейсов Стамбул-Одесса

Страны договорились об увеличении числа авиарейсов Стамбул-Одесса с 14 до 28. Также достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину, заявили в турецком правительстве.

Украина и Турция достигли договоренности об увеличении в два раза числа авиарейсов по направлению Стамбул-Одесса и определили новые направления. Об этом со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) сообщает в четверг, 5 апреля, агентство Anadolu.

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Отмечено, что накануне представители SHGM и Управления гражданской авиации Украины провели встречу в Анкаре, в ходе которой обсудили вопрос увеличения количества авиарейсов между двумя странами.

“По итогам встречи между двумя ведомствами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает двукратное увеличение количества авиарейсов Стамбул-Одесса (с 14 до 28). Кроме того, достигнута договоренность по авиарейсам из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы в Украину“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что ожидает украинскую экономику.