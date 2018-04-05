Украинцы значительно увеличили продажу валюты

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи - на 17,3%, а в сравнении с мартом прошлого года - соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

Чистая продажа валюты украинцами в марте составила $104,9 млн, что в 5 раз больше в сравнении с февралем 2018 года ($18,6 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, пишет Интерфакс-Украина в четверг, 5 апреля.

Так, в марте украинцы купили у банков валюту на эквивалент $715 800 000, тогда как продали им на $820,7 млн.

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Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи - на 17,3%, а в сравнении с мартом прошлого года - соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили 555,6 млн, продали - 634,6 млн.

Всего за первый квартал 2018 года (январь-март) продажи валюты превысил ее покупку на $380,8 млн, тогда как за первый квартал 2017 года - на $330,4 млн.

Напомним, ранее в НБУ назвали причины укрепления гривни.