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РФ остается крупнейшим поставщиком угля в Украину

Комментариев: 2
Основные экспортеры угля в страну – Россия, США и Канада. При этом РФ продает Украине вдвое больше, чем идущие на втором месте США.
Украина наращивает экспорт угля на фоне снижения собственной добычи
Украина наращивает экспорт угля на фоне снижения собственной добычи
depositphotos.com/

В первые три месяца 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает РИА Новости-Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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В целом в 2018 году импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт в Украину угля за этот период вырос на 33,5% до 760,5 миллионов долларов. Из этого объема Россия поставила уголь на 472,397 млн долларов, США –  на 219,929 млн долларов, Канады – на 48,365 млн долларов, другие страны – на 19,777 млн долларов.

Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2% до 43,338 тысячи тонн (в денежном - на 63,45% до до 7,8 млн долларов).

Напомним, накануне Минэнерго повысило цену на уголь, добываемый на государственных шахтах.

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Теги: Россия, США, торговля, экспорт, уголь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 13:40
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гость
Вы ошибаетесь: с территории ЛДНР через линию разграничения не поступает ни одного вагона с каким-либо товаром! Так заявил президент МИРА Пэтро Олэксийович.А вот под другие страны спрятана грузинская поставка донецкого угля через порт Новороссийск!
гость  (аноним)  05.04.2018, 13:20
Оценка:  +2
гость
Ну в первом квартале 2017-го еще везли антрацит с ринатовских шахт, расположенных на оккупированной территории. Сейчас там банкуют российские исполнители, правда шахты они быстрее закрывать стали и добыча критично упала.
Украине антрацит приходится закупать в других странах.
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