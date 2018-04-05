РФ остается крупнейшим поставщиком угля в Украину

Основные экспортеры угля в страну – Россия, США и Канада. При этом РФ продает Украине вдвое больше, чем идущие на втором месте США.

В первые три месяца 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает РИА Новости-Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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В целом в 2018 году импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт в Украину угля за этот период вырос на 33,5% до 760,5 миллионов долларов. Из этого объема Россия поставила уголь на 472,397 млн долларов, США – на 219,929 млн долларов, Канады – на 48,365 млн долларов, другие страны – на 19,777 млн долларов.

Кроме того, Украина в январе-марте сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2% до 43,338 тысячи тонн (в денежном - на 63,45% до до 7,8 млн долларов).

Напомним, накануне Минэнерго повысило цену на уголь, добываемый на государственных шахтах.