Порошенко заявил о росте местных бюджетов
В этом году, впервые в истории независимой Украины, доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете, заявил глава государства.
Местные бюджеты за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,3%. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сообщил президент Петр Порошенко, пишут Буквы в четверг, 5 апреля.
По его словам, такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд.
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"В этом году впервые в истории независимой Украины доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете", - сказал Порошенко.
Президент добавил, в этом году Фонд регионального развития увеличен с 3,5 млрд гривен до 6 млрд гривен.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о платных дорогах.
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