Порошенко заявил о росте местных бюджетов

В этом году, впервые в истории независимой Украины, доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете, заявил глава государства.

Порошенко рассказал о росте местных бюджетов за два месяца 2018 года depositphotos.com/

Местные бюджеты за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,3%. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сообщил президент Петр Порошенко, пишут Буквы в четверг, 5 апреля.

По его словам, такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд.

Читай также: Порошенко упростил добычу нефти и газа

"В этом году впервые в истории независимой Украины доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете", - сказал Порошенко.

Президент добавил, в этом году Фонд регионального развития увеличен с 3,5 млрд гривен до 6 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о платных дорогах.