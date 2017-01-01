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Порошенко заявил о росте местных бюджетов

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В этом году, впервые в истории независимой Украины, доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете, заявил глава государства.
Порошенко рассказал о росте местных бюджетов за два месяца 2018 года
Порошенко рассказал о росте местных бюджетов за два месяца 2018 года
depositphotos.com/

Местные бюджеты за два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,3%. Об этом во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сообщил президент Петр Порошенко, пишут Буквы в четверг, 5 апреля.

По его словам, такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд.

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"В этом году впервые в истории независимой Украины доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете", - сказал Порошенко.

Президент добавил, в этом году Фонд регионального развития увеличен с 3,5 млрд гривен до 6 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко подписал закон о платных дорогах.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: бюджет, Винница, Порошенко, Госбюджет, Петр Порошенко, госбюджет 2018
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Источник: korrespondent.net

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