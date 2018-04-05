Золотовалютные резервы Украины сократились

Международные резервы страны в марте сократились на 1,2% из-за платежей правительства и НБУ по внешнему долгу. По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,2 млрд. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает Национальный банк Украины.

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По данным ведомства, причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу. Из международных резервов было оплачено $1,2 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Также в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $186 млн.

Международные резервы пополнялись прежде всего за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

Кроме этого, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму $432 млн.

По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке $510 млн, в том числе $300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Национальный банк продал $134 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

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Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила $376 млн. Также в прошлом месяце в резервы поступило $669,5 млн и €123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

По состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, украинцы больше продают валюты, чем покупают.