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Венесуэла приостановила экономические отношения с Панамой

Комментариев: 1
Ранее правительство Панамы включило венесуэльского лидера в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств.
Также в список вошли 55 чиновников Венесуэлы
Также в список вошли 55 чиновников Венесуэлы
depositphotos.com

Власти Венесуэлы приостановили на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение властей страны.

Отмечается, что речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.

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Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.

Также в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Позже стало известно, что Панама заявила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала сделать то же Венесуэле.

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла ищет пути стабилизации цен на нефть.

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Теги: Венесуэла, международные отношения, Панама
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.04.2018, 15:07
Оценка:  0
гость
Пора по их примеру по настоящему приостановить экономические отношения с Украиной. Пусть прочувствуют принятие закона об агрессоре!
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