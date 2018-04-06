Венесуэла приостановила экономические отношения с Панамой
Ранее правительство Панамы включило венесуэльского лидера в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств.
Власти Венесуэлы приостановили на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, сообщает агентство AVN со ссылкой на решение властей страны.
Отмечается, что речь идет о приостановке отношений с 46 юридическими и 22 физическими лицами в Панаме.
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Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.
Также в список вошли 55 чиновников Венесуэлы, которых власти Панамы подозревают в причастности к отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Позже стало известно, что Панама заявила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала сделать то же Венесуэле.
Ранее сообщалось о том, что Венесуэла ищет пути стабилизации цен на нефть.
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