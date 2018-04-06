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Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП Украины

Комментариев: 3
Эксперты прогнозируют, что инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году - 6,8%. В 2021 году ожидается ускорение роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.
МЭРТ улучшило прогноз роста ВВП Украины на 2018 год
МЭРТ улучшило прогноз роста ВВП Украины на 2018 год
depositphotos.com/

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится - до 3,3%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли в пятницу, 6 апреля, пишет Интерфакс.

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Так, в сентябре 2017 года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году - на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году - на 4% при инфляции 5%.

Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году - 6,8%.

Также в консенсус-прогнозе впервые присутствуют показатели для 2021 года: эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: Минэкономики, инфляция, ВВП, прогноз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.04.2018, 13:57
Оценка:  -2
гость
Украинские тролли телепатически тормозят сименсовские турбины Крыма... КАРАУЛ!!!!
гость  (аноним)  06.04.2018, 13:27
Оценка:  +3
гость
российские тролли очень недовольны!
гость  (аноним)  06.04.2018, 13:12
Оценка:  -4
гость
Только вот незадача: как бы министерства и ведомства не приказывали и прогнозировали - Украина неуклонно погружается в анус все глубже и глубже...
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