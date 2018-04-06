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Пасхальная корзина за год подорожала почти вдвое

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В этом году пасхальный набор из паски, буженины и яиц обойдется в 274 гривны, в то время, как в прошлом году аналогичные продукты стоили 150 гривен.
В Украине подорожали продукты из пасхальной корзины
В Украине подорожали продукты из пасхальной корзины
depositphotos.com/

Стоимость паски выросла на 20%, а общая стоимость пасхальной корзины увеличилась почти в два раза, сообщает РИА Новости Украина.

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Для расчета стоимости пасхального набора взяты полуторакилограммовая паска, десяток крашеных яиц и полкило буженины. В этом году такая пасхальная корзинка обойдется украинцам в 274 гривны (10,3 доллара).

Год назад такой пасхальный набор обходился в 150 гривен (5,6 доллара).

Отмечается, что 2018 году сама паска украинцам обойдется в 127 гривен (4,7 доллара) по сравнению с 80 гривнами (3 доллара) в 2017 году. Также почти вдвое подорожала буженина, с 114,5 гривны (4,3 доллара) до 226,7 гривны (8,5 долларов) за килограмм из-за подорожания на 36% свинины. При этом цена на сахар и дрожжи немного снизилась, на 1,2% и 55,1% соответственно.

Напомним, в Украине подорожала бакалейная корзина.

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Теги: экономика, продукты, цены, Пасха, Подорожание
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Источник: korrespondent.net

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