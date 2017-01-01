В аэропорту Борисполь снесут терминал В

Функционально использовать терминал В в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта предусматривает строительство второй очереди нового терминала.

Концепция развития аэропорта Борисполь до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала В. Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

Читай также: Официально: авиакомпания Ryanair заходит в Украину "Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, чтобы на территории где сегодня расположены терминалы B и D будет создан один мега-терминал.

Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Ранее Кабмин одобрил строительство электрички из Киева в аэропорт Борисполь.