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В аэропорту Борисполь снесут терминал В

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Функционально использовать терминал В в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта предусматривает строительство второй очереди нового терминала.
Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины
Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины
depositphotos.com

Концепция развития аэропорта Борисполь до 2045 года предусматривает снос простаивающего сегодня терминала В. Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

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"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - отметил Рябикин.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, чтобы на территории где сегодня расположены терминалы B и D будет создан один мега-терминал.

Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Ранее Кабмин одобрил строительство электрички из Киева в аэропорт Борисполь.

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Теги: аэропорт, Борисполь, новый терминал, аэропорт Борисполь, терминал
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Источник: korrespondent.net

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