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Стало известно, когда минималка украинцев вырастет до 6,2 тысяч

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Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году - 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн, а в 2021 году - 6200 грн.
Украинцам поднимут минимальную зарплату
Украинцам поднимут минимальную зарплату
depositphotos.com

В 2021 году минимальная заработная плата граждан Украины будет составлять 6200 гривен. Это следует из апрельского консенсус-прогноза Минэкономразвития на 2018-2021 годы, опубликованного в пятницу, 6 апреля, на сайте министерства.

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Согласно прогнозу, среднегодовая минимальная заработная плата украинцев составит в 2019 году - 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн, а в 2021 году - 6200 грн.

Как известно, консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году минимальная зарплата украинцев вырастет на 900 грн - до 4100 грн. Предложение увеличить зарплаты он адресовал премьеру, отметив, что прошлогоднее решение о повышении минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн было правильным.

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Теги: работа, Минэкономики, украинцы, заработная плата, зарплата, минимальная зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Gagarinn    06.04.2018, 16:39
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