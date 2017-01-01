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Доллар может подорожать до 30 гривен к концу 2018 года - Минэкономики

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В МЭРТ также ожидают падения прямых иностранных инвестиций в Украину.
В 2019 году курс может достигнуть 34 гривен
В 2019 году курс может достигнуть 34 гривен
depositphotos.com

В Министерстве экономического развития и торговли Украины обнародовали прогноз курса национальной валюты. Информация об этом содержится в апрельском выпуске Консенсус прогноза на 2018 год.

Там также сообщается, что в 2019 году курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

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Также в Минэкономразвития спрогнозировали размер среднемесячной зарплаты в Украине. Так, к концу 2018 она вырастет до 8800 гривен, а в следующем году достигнет 10 400 гривен.

Кроме этого, в МЭРТ ожидают падения прямых иностранных инвестиций в Украину. Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиардов.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: курс доллара, прогноз, украина, минэкономики
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