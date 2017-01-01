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Украина ожидает от МВФ меньший транш

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Министерство экономического развития ухудшило прогноз по привлечению кредитов от Международного валютного фонда на несколько лет.
Украина ухудшила прогноз по траншам МВФ
Украина ухудшила прогноз по траншам МВФ
depositphotos.com

Правительство рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь 1,5 миллиарда долларов кредита. Об этом говорится в консенсус-прогнозе министерства экономического развития.

Предыдущий прогноз министерства был более оптимистичным - планировалось привлечь 3,5 миллиарда долларов.

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Ведомство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах. В 2019 году - два миллиарда долларов (предыдущий прогноз - 3,4 миллиарда), в 2020 году - 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,3 миллиарда), а в 2021 году - только один миллиард долларов.

Ранее сообщалось о том, что золотовалютные резервы Украины сократились.

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Теги: МВФ, прогноз, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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