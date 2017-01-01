Украина ожидает от МВФ меньший транш

Министерство экономического развития ухудшило прогноз по привлечению кредитов от Международного валютного фонда на несколько лет.

Правительство рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2018 году лишь 1,5 миллиарда долларов кредита. Об этом говорится в консенсус-прогнозе министерства экономического развития.

Предыдущий прогноз министерства был более оптимистичным - планировалось привлечь 3,5 миллиарда долларов.

Читай также: МВФ требует пересмотра цены на газ в Украине

Ведомство также запланировало поступления от МВФ в 2019-2021 годах. В 2019 году - два миллиарда долларов (предыдущий прогноз - 3,4 миллиарда), в 2020 году - 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз - 3,3 миллиарда), а в 2021 году - только один миллиард долларов.

Ранее сообщалось о том, что золотовалютные резервы Украины сократились.