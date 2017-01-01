Российские миллиардеры за день потеряли более $12 млрд - СМИ

Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс РТС. Состояния богатейших россиян 9 апреля сократились почти на $12 млрд.

Состояния богатейших россиян в течение дня понедельника, 9 апреля, сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка. Об этом пишет журнал Forbes.

По данным СМИ, из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс российской торговой системы.

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За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, 23 номера списка российского Forbes, сократилось на $1,3 млрд. Его холдинг Русал находится перед угрозой технического дефолта, котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%.

Столько же денег потерял партнер Дерипаски, основной акционер Норильского никеля Владимир Потанин, который под ограничения министерства финансов США не попал.

Потери еще одного фигуранта санкционного списка Виктора Вексельберга, который владеет 26,5% акций Русала, составили около $1 млрд.

Также, как сообщает издание, крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон и Алексей Мордашов, а также богатейший человек России по версии Forbes Владимир Лисин.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.