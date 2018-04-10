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Цена на нефть превысила 70 долларов

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Цены растут на фоне надежд рынка на то, что США и Китай смогут разрешить свои торговые противоречия. Также сохраняется высокий спрос на нефть.
Добыча нефти
Добыча нефти
depositphotos.com/

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 10 апреля. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

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Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по киевскому времени поднялась на $1,55 (2,26%), до $70,20 за баррель.

В свою очередь нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $1,41 (2,22%) – до $64,83 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне надежд рынка на то, что США и Китай смогут разрешить свои торговые противоречия, пишут западные СМИ. Среди других факторов поддержки указываются стабильно высокий спрос на "черное золото" и выполнение обязательств странами, участвующих в пакте ОПЕК+.

Также рынок ожидает публикацию данных о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и статистику Управления энергетической информации (EIA).

Ранее сообщалось, что в Бахрейне обнаружили нефтяное месторождение, которое считается крупнейшим в этой стране с 1932 года.

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Источник: korrespondent.net

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