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НБУ за неделю купил на межбанке более $200 млн

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Регулятор начинает ежедневное обнародование информации о проведении интервенций на межбанковском валютном рынке в разрезе форм интервенций.
Здание Национального банка Украины
Здание Национального банка Украины
flickr.com

Национальный банк Украины в первую неделю апреля купил на межбанковском валютном рынке $206,69 млн, продал – $8 млн. Такие данные приводятся на веб-сайте НБУ во вторник, 10 апреля.

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Отмечается, что путем проведения интервенций по наилучшему курсу Нацбанк купил $26 млн, на валютных аукционах – $100,7 млн и впервые купил в форме интервенции по единому курсу $80 млн.

В целом с начала года НБУ купил $1 млрд 394,49 млн, продал – $438,8 млн.

Согласно сообщению регулятора, с 10 апреля он начинает ежедневное обнародование информации о проведении интервенций на межбанке в разрезе форм интервенций. До настоящего времени НБУ информировал о проведении валютных аукционов по результатам каждого аукциона в день его проведения, о проведении интервенций по наилучшему курсу – еженедельно, а также в целом об объеме всех валютных интервенций – ежемесячно.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток

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Теги: доллар, валюта, НБУ, валютный аукцион, Нацбанк, интервенция
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Источник: korrespondent.net

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