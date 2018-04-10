В Украине в марте ускорилась инфляция

Потребительские цены в марте текущего года по сравнению с мартом 2017 года выросли на 13,2%. С начала года цены выросли на 3,5%, а базовая инфляция составила 2,7%.

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1% depositphotos.com/

Рост потребительских цен в Украине в марте 2018 года составил 1,1% по сравнению 0,9% в феврале. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник, 10 апреля.

Читай также: Как на дрожжах. На сколько подорожала пасхальная корзина В то же время в годовом измерении (март-2018 к марту-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля.

Базовая инфляция в марте ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 3,5%, а базовая инфляция составила 2,7%.

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5% и 3%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Ранее во Всемирном банке спрогнозировали уровень ВВП в Украине.