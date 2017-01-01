Курс валют на 11 апреля: гривна выросла еще на пять копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 апреля понизился на 6 копеек до 25,96 грн/долл, курс в покупке понизился на 3 копейки – до 25,95 грн/долл.

Национальный банк Украины на 11 апреля 2018 года укрепил курс гривны на 5 копеек до 25,98 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2597,5527 гривны (-5,1441);

– 100 евро – 3210,8349 гривны (+26,6956);

– 10 российских рублей – 4.,648 гривны (-0,3356).

Курс доллара на межбанке в продаже 11 апреля понизился на 6 копеек до 25,96 грн/долл, курс в покупке понизился на 3 копейки – до 25,95 грн/долл. Курс евро в продаже повысился почти на 9 копеек - до 32,09 грн/евро.