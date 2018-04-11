Газпром договаривается с Киевом о транзите - СМИ
Российский Газпром и украинский Нафтогаз начала переговоры о новом контракте на транзит газа через территорию Украины. Об этом в среду, 11 апреля, сообщают российские Ведомости со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам.
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По этому, по информации газеты, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года контракта, а об условиях транзита с 2020 года.
Сообщается, что переговоры находятся в ранней стадии.
Напомним, накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита".
Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.
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