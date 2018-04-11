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Газпром договаривается с Киевом о транзите - СМИ

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Стороны начали договариваться об условиях транзита газа через территорию Украины после 2019 года, утверждают российские журналисты.
Миллер заявил, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита"
Миллер заявил, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита"
depositphotos.com/

Российский Газпром и украинский Нафтогаз начала переговоры о новом контракте на транзит газа через территорию Украины. Об этом в среду, 11 апреля, сообщают российские Ведомости со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам. 

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По этому, по информации газеты, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года контракта, а об условиях транзита с 2020 года.

Сообщается, что переговоры находятся в ранней стадии.

Напомним, накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита".

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.04.2018, 13:11
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гость
Да все правильно, 15-20 миллиардов транзита на Болгарию,Венгрию, Словакию и Польшу выгодней прогонять через Украину. Правда в складывающихся условиях продавать надежней на границе Россия - Украина.
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