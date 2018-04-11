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В России повысили официальные курсы валют

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Доллар по отношению к рублю подорожал на 1,69 рубля. Евро поднялось в цене на 2,43 рубля. Стоимость бивалютной корзицы увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки.
В России происходит обвал рубля
В России происходит обвал рубля
depositphotos.com

В России продолжает дешеветь рубль. Так, на 12 апреля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 64,06 рубля. Евро тоже поднялось в цене до 79,28 рубля.

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Стоимость бивалютной корзины, которая рассчитывается по официальным курсам, на завтра - 70,9122 рубля, то есть она увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки.

По мнению экспертов, рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка властями США.

Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, виновен в новой химической атаке в районе города Дума.

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Теги: Россия, доллар, евро, Девальвация рубля, рубль, курс рубля, курс доллара к рублю, падение рубля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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petrovka21    11.04.2018, 16:06
Оценка:  -1
petrovka21
Да там всего-то процентов 10 снижение курса рубля за 3 дня.
Peyot    11.04.2018, 16:28
Оценка:  0
Peyot
всего то 10% за 3 дня?)))) а вот ты прикинь что ты за три дня обеднел на 10% в среднесрочной перспективе так и останеться или станет хуже??? фигня???)))) да и когда у нас на пару копеек курс упал они тут шабаши устраивали по 20 человек))))
Peyot    11.04.2018, 15:13
Оценка:  +1
Peyot
кремлеботы вы где? где же ваши язвительные высеры про доллар по 100500грн?
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