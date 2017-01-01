Доверие украинцев к банкам восстанавливается

Национальный банк рапортует о сохранении тенденции к увеличению депозитов населения в банках. При этом наблюдалось увеличение объемов валютных депозитов физических лиц.

В марте украинцы продолжали наращивать гривневые и валютные депозиты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на предварительные данные Денежно-кредитной статистики за март.

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“В целом за месяц совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках умеренно вырос – на 0,4% или 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц остатки гривневых вкладов физических лиц в платежеспособных банках выросли на 1,0%.

По информации регулятора, этому способствовало повышение доходов населения и рост привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления гривны. При этом объем корпоративных депозитов в гривне остался практически на уровне предыдущего месяца.

В иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в платежеспособных банках наблюдался рост депозитов физических лиц, и снижение на счетах юридических лиц.

“Общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам марта вырос на 0,3% по сравнению с февралем – до 581,8 млрд грн. Банки продолжили наращивать гривневое кредитование населения (прирост за месяц составил 1,4%), в то время как портфель кредитов, выданных корпоративному сектору, остался на уровне предыдущего месяца“, – добавили в НБУ.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы в пять раз увеличили продажу валюты. При этом банки продали населению валюту на эквивалент $715,8 млн, а купили – на $820,7 млн.