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Стала известна цена газа для Украины в марте

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Государственная фискальная служба рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления.
В марте газ для Украины немного подорожал
В марте газ для Украины немного подорожал
depositphotos.com/

Средняя цена импортного природного газа в марте 2018 года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в четверг, 12 апреля.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2018 года, которая составляет 7154 гривен, или 275 долларов, за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как формируется цена газа.

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Теги: Украина, газ, Импорт, цена на газ, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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