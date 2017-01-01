Стала известна цена газа для Украины в марте

Государственная фискальная служба рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления.

В марте газ для Украины немного подорожал depositphotos.com/

Средняя цена импортного природного газа в марте 2018 года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в четверг, 12 апреля.

Читай также: Газ подешевеет через два года – Гройсман

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2018 года, которая составляет 7154 гривен, или 275 долларов, за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как формируется цена газа.